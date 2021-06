BLOGI JA FOTOD | Suurepärase sõidu teinud Jüri Vips võitis vormel 2 sarjas teist päeva järjest!

Vipsi kommentaar finiši järel: "Peaaegu ideaalne nädalavahetus, kui kvalifikatsioon välja arvata. Oleme kõvasti tööd teinud, et siiani jõuda ja panna hea nädalavahetus kokku. Teadsime, et oleme kiired, aga me ei suutnud seda esimestel etappidel tulemuseks vormistada. Loodan, et suudame seda tempot Silverstone'i edasi kanda."