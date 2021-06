Ott Tänak katkestamisest: kõik teame, mis juhtus ja miks juhtus. See ei vaja selgitamist

"Juhtus täpselt see, mida te nägite. Kõik teame, mis juhtus ja miks juhtus. Ma pole kindel, et see vajab lisa selgitamist," rääkis Tänak WRC All Live'i ülekandele oma Hyundai purunenud vedrustusest.

"Kindlasti pole need õnnelikud päevad. Olime siiani head tööd teinud. Auto on kiire ja kõvasti arenenud. Siiski ma usun, et lihtsam on teha kiirest autost töökindel auto kui töökindlast autost kiire. Täna oleme stardirivis päris ees, aga pole kahtlust, et me pingutame kõvasti," lisas eestlane.