Rattaorienteerujad selgitasid ühel päeval välja Eesti meistrid kahel distantsil

Naiste põhiklassis näitas nädal enne maailmameistrivõistlusi head vormi Piibe Tammemäe (SK100), kes võttis mõlemal alal kulla Eleri Hirve (OK Võru) ees. Pronksi teenis lühirajal Doris Kudre (OK Peko) ja sprindis Maret Vaher (OK Kobras).