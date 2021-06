Kolm puudet Kuldliigas ja kaks punkti. Tehke järele või makske välja!

Tartus ei mahtunud Võrust pärit 29aastane temporündaja üldse koondise nimekirja, Liepajasse sõites vahetas ta meeskonnast välja noore Alex Saaremaa. Platsile saamise lootus oli aga väga väike, kuna keskblokeerijate hulgas on meil kõige tugevam konkurents – põhikoosseisus on alustanud kapten Ardo Kreek ja füüsiliselt võimas Timo Tammemaa, vahetusest on hästi sekkunud blokikuningas Andri Aganits.