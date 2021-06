Kvalifikatsioonis põrunud Bottas kirus masinat: mul pole õrna aimugi, mis on valesti

Bottas kahetses, et ei saanud AlphaTauri sõitja Yuki Tsunoda avarii tõttu eelsõidu finaalsessiooni lõpus enam oma aega parandada.

"Kõikjal olid punased ja kollased lipud. See oli igati segane olukord. Paljudel sõitjatel polnud enam aega oma viimase kiireima ringi tegemiseks, kuid sellele vaatamata pole kõik meie masina seadistustes õige. Olen tõesti tippkiirusest kaugel ja mul pole õrna aimugi, miks see nii on," kommenteeris Bottas.