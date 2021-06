Ott Tänak ja Martin Järveoja jätkasid laupäeval Sardiinia rallil sealt, kus reedel lõpetati. Kiiruskatsete võite noppides kruviti edu üha suuremaks. Kuniks jõudis kätte päeva neljas kiiruskatse. Tänak sõitis oma Hyundaiga üle teel olnud kivi ja auto vedrustus purunes. Hyundai kohutavale päevale andis oma panuse ka Dani Sordo, kes tegi sõiduvea ja lõhkus samuti oma auto.

Hyundai meeskonna pealik Andrea Adamo tunnistas juba lõunapausi ajal emotsionaalselt, et tema jaoks on see päev kohutav. Õhtul vaagis ta juhtunut juba rahulikumalt.