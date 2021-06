Ogier: ma teadsin, et Ott on iseenda suurim vaenlane

Prantslane lisas, et liidrikoht on neile suureks üllatuseks. "Ma ei lootnud kordagi, et saan seda rallit juhtida, sest pidin reedel esimesena startima. Ma olen tõesti üllatunud. Aga me sõitsime eile ja täna hästi. Me poleks suutnud Otini (Tänak) jõuda, kuid ma teadsin, et ta on iseenda suurim vaenlane. See on karm ralli, kus peab probleemidest eemale hoidma. Siin võib kõike juhtuda," lisas Ogier.