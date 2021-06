Kontaveit: midagi katastroofilist ei olnud, ma ei mänginud kehvasti

"Ma arvan, et ma alustasin väga hästi ja tema natuke aeglaselt. Sain hea agressiivse mänguga väikse edu, aga siis tundsin, et ta läks järjest kindlamaks ja kindlamaks. Tähtsatel hetkedel, nagu kiires lõppmängus või kui ma olin veel murdega ees, ei läinud minu esimene serv sisse. Näiteks lõppmängus servis ta võrreldes minuga väga hästi. Ta sai initsiatiivi ja võimaluse neid punkte hästi üles ehitada," sõnas Kontaveit mängujärgsel pressikonverentsil.

"Teise seti kohta ma ei oskagi väga öelda. Tema lihtsalt muutus veel kindlamaks. Pärast paari tasavägist geimi sai ta edu kätte ja hakkas järjest paremini mängima. Midagi katastroofilist ei olnud, ma ei mänginud kehva mängu. Tunnen, et kuna ma enne French Openit ei saanud väga mängida ja puhkasin enamus aega, on mul hea meel, et sain kahes ringis võidu. Tulin siia olukorras, kus ma ei teadnud, kuidas mu keha vastu peab. Muidu ma poleks selle tulemusega rahul - kolmas ring pole midagi erilist -, aga seekord olen rahul, et kaks ringi suutsin korralikul mängida," rääkis Kontaveit.

Eestlanna tunnistas, et pingutas lõpuni välja, kuigi teises setis jäi tiitlikaitsja vastu suurde kaotusseisu. "Ma erilist pinget ei tundnud. Rahvas andis mängule palju juurde. Kena väljak ja tugev vastane, ma nautisin seda mängu," lisas Kontaveit.

Eesti esireket ei osanud veel öelda, kas ja kus ta Wimbledoni eel veel mängib. "Hea oleks veel mänge saada, aga mullis olemine on mentaalselt väga raske. Inglismaal on see veel eriti karm. Peab natuke mõtlema, mis mulle kõige parem oleks," ütles Kontaveit.

Oma koostöö kohta uue treeneri Ain Suurthaliga ütles Kontaveit: "Eks ikka võtab natuke harjumiseks aega, aga Ain on väga hea treener. Ma ise pean end mängudes natuke mugavamalt tundma. Aga ma tunnen, et me teeme trennis õigeid asju ja parandame erinevaid elemente. Sellega olen ma rahul."

Tokyo olümpia kohta ütles Kontaveit, et ta tahaks seal kindlasti osaleda, kuid reeglid pidid olema seekord väga karmid, sest koroonamullis ei tohi ka teiste alade esindajatega kokku puutuda.