Adamo Tänaku katkestamisese põhjusest: mul pole aimugi

Hyundai tiimi bossil Andrea Adamol ei olnud loomulikult seejärel erilist jututuju. „Mul pole aimugi [mis purunes], enne kui me pole autot näinud. Kui oleme, siis annan teada,” sõnas Adamo WRC All Live vahendusel.

„See annab mulle motivatsiooni jätkata, kuid muidugi on sellise olukorraga raske leppida,” lisas Adamo, et ilmselgelt on tegemist meeskonna jaoks raske hetkega.