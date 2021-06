Hispaania meedia: Messi sõlmis Barcelonaga lepingu, mis viib ta seejärel Beckhami klubisse

Messi kontraht Barcelonaga saab läbi sel suvel ning mitmete allikate väitel on sisuline kokkulepe jätkamiseks olemas. Sport kirjutab, et viimased detailid vajavad veel lihvi ja seejärel sõlmib argentiinlane klubiga kahe aasta pikkuse lepingu.

Antud leping on väidetavalt aga veelgi pikem. Nimelt peaks ta selle järgi 2023. aastal siirduma USA kõrgliigasse Miami Interi ridadesse. Interis palliks ka kaks aastat ning 2025. aasta suvel saaks temast FC Barcelona saadik. Viimane kontraht pidavat olema kümne aasta pikkune.

Samas on argentiinlane vihjanud, et tema sooviks on mängida ka edaspidi Barcelonas ning kaugemas tulevkus tahaks ta pallida USA profiliigas. Kui Messi peakski Interiga liituma, siis seal ootaks teda klubi presidendina ees legendaarne David Beckham.