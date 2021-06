OTSEBLOGI | Anett Kontaveit kaotas Prantsusmaa lahtistel tiitlikaitsjale avaseti kiires lõppmängus!

25-aastane Kontaveit ja 20-aastane Swiatek on varasemalt omavahel kohtunud kahel korral ning mõlemas mängus on peale jäänud eestlanna. Kontaveit võitis 2020. aasta Austraalia lahtistel kaheksandikfinaalis 6:7 (4), 7:5, 7:5 ning 2019. aasta Cincinnati Mastersil 32 parema seas 6:4, 7:6 (2). Mõlemad kohtumised toimusid kõvakattega väljakul.

Kontaveit on Prantsusmaa lahtistel teinud oma parima esituse 2018. aastal, kui ta jõudis neljandasse ringi. Kontaveidi kõige edukamaks suure slämmi turniiriks on olnud just eelnevalt mainitud 2020. aasta Austraalia lahtised, kus eestlanna teekond sai otsa veerandfinaalis.