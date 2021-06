Brasiilia jalgpallikoondis jätkab MM-valiksarja täiseduga

Kodumeeskond asus juhtima 65. minutil Richarlisoni väravast. Brasiillaste võidu vormistas Neymari täpne penalti neljandal lisaminutil.

29-aastane Neymar on Brasiilia koondise eest nüüdseks löönud 65 väravat. Enamat on suutnud ainult Pele, kes sai omal ajal kirja 77 tabamust. Esikolmikusse mahub veel Ronaldo 62 väravaga.

Brasiilia on valiksarjas teeninud viiest kohtumisest viis võitu ning neil on tabelis 15 punkti. Teine on Argentina 11-ga, kolmas Ecuador 9-ga, viies Paraguay 7-ga ja viies Uruguay samuti 7-ga.

Standings provided by SofaScore LiveScore