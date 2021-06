Singapuri vormel-1 etapp tühistati, ohus veel mitu osavõistlust

Samal ajal kirjutatakse, et ohus on veel mitmed etapid. Eelkõige on ohtu sattunud Jaapani, Brasiilia, Mehhiko, Türgi ja Austraalia osavõistlused. Loomulikult on taaskord probleemiks koroonaviirus.

Austraalia puhul on mureks reisipiirangud. Austraalias on probleemiks jäigad karantiinitingimused, mida ei ole tiheda programmiga hooaja sees võimalik täita. Ühe lahendusena on välja pakutud, et karantiinireegleid hakatakse täitma Suurbritannias ja seejärel lennatakse ühiselt Austraaliasse.

Brasiilia, Türgi ja Hiina puhul on probleemiks tõsiasi, et need riigid on Suurbritannias punaste riikide imekirjas ehk neist naastes oleks vaja jääda Euroopas karantiini. Kuna väga paljud vormel-1 tiimid baseeruvad Suurbritannias, siis võib nimetatud riikides võistlemine osutuda problemaatiliseks.

Jaapani etapi korraldajad tahavad esmalt jälgida, mis saab Tokyo suveolümpiamängudest ja alles seejärel on nad valmis otsustama, mida teha vormel-1 etapiga.

Jaapani etapp on kavas 10. oktoobril, Mehhiko oma 31. oktoobril ja Brasiilia jõuproov 7. novembril. Türgis pidid vormelid kihutama 13. juunil, kuid see on praegu edasi lükatud. Sama on juhtunud ka Hiina etapiga, mis oli kalendris kirjas 11. aprillil.