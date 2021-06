Ramos tahab Mbappe pärast Realist lahkuda. ManUnited ja ManCity keskkaitsja jahil

Sergio Ramose tulevik on jätkuvalt lahtine. Foto: NEIL HALL, EPA/Scanpix

Juba mitu kuud on ringi liikunud kuulujutud, et Madridi Reali jalgpalliklubi kapten Sergio Ramos lahkub suvel võistkonnast. Kui pikalt seostati Ramost Prantsusmaa suurklubi PSG-ga, siis nüüd on tema allkirjale jahti alustanud Manchesteri suurklubid.