Soome peatreener pärast kaotust Eestile: üldiselt on see tulemus veidi piinlik

"Hea äratus. Muidugi vaatan peatreenerina tähelepanelikult peeglisse, et mõista, mida oleksin võinud teisiti teha. Üldiselt on see tulemus veidi piinlik," tunnistas Kanerva, vahendab YLE.

"Peame oma mängu taset tõstma. See, mida me teeme, peab kogu aeg paranema," lisas Kanerva tõsiselt.

"Täna meie rünnak ei töötanud. Üks põhjus oli see, et Eesti kaitses agressiivselt ja tihedalt, liikus hästi ja tegi palju tööd. Meil oli palju ebakõla, tundus, et mõned mehed polnud veel valmis. Saime anda mänguaega kõigile meestele, see oli üks eesmärk ja vähemalt see täitus," lisas ta.