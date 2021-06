Latvala ebaõnnesõdur Rovanperäst: kolm halba rallit söövad mehe ära

Noore soomlase jaoks on tegemist juba kolmanda järjestikuse ralliga, kus teda ähvardab väga napp punktisaak.

"Kahjuks ei tea me praegusel hetkel veel põhjust, miks vedrustus purunes ja mis juhtus," sõnas Latvala Rallit.fi-le.

Rovanperä ise väitis, et ei usu, et oleks millelegi otsa sõitnud. Rallimehe sõnul lagunes esivedrustus lihtsalt ära.

"Kallel oli paar kehva võistlust. Lootsime, et suudame selle needuse siin murda ja ta sõidab siin heas konkurentsis. Kalle oligi väga heas tempos, nii et see oli üsna ebareaalne tunne, kui nägin Kallet järsku nii aeglaselt sõitmas," tunnistas soomlane.