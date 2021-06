Adamo: Ott on teinud midagi hämmastavat - ta sõidab omas maailmas

"On selge, et see on olnud keeruline päev, kuid me teame väga hästi, et Sardiinia on keerukas ralli. See hommik oli karm, kuid pärastlõunal nägime mõningaid parandusi. Ott on teinud midagi üsna hämmastavat - ta on olnud omas maailmas! Ta on leidnud hea kompromissi, et olla kiire ja samas auto kiirust mitte kuritarvitada," tunnustas Adamo eestlast, kes juhib avapäeva järel tiimikaaslase Dani Sordo ees 19,4 sekundiga.