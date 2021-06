Võiduvärava löönud Sappinen avaldas kindla plaani, mis tal penaltit lüües oli

Kohtumise ainsa värava lõi 59. minutil Rauno Sappinen penaltist. „Väljakul olla oli väga hea. Meeskondlikult tegime hea esituse,” rääkis võiduvärava löönud Sappinen mängujärgsel pressikonverentsil Eesti ajakirjanikele. „Kõik olid üksteise eest väljas ja tegime neid asju, mis kokku leppisime. Väga hea on tasuks võit saada.”

Esimesel poolajal oli Eesti kohati Soome surve all. „Oli perioode tõesti, kus olime all kaitses rohkem. Esimene poolaeg tekkis mul väga hea võimalus viia meeskond juhtima, kahjuks see ei õnnestunud,” meenutas Sappinen 9. minuti olukorda, kus ta pääses terava nurga alt soomlaste väravavahi Lukas Hradecky vastu löögile. „See oleks tulnud ära realiseerida.”

Kas penaltit lüües oli Sappinenil kindel plaan juba olemas?