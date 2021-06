Premium liiga kuu parimad tulevad Levadiast ja Florast

Purje aitas Kalevil esimeses 7 kohtumises koguda 5 võitu, panustades meeskonna edusse 8 väravaga. Tabelis paikneb Kalev teisel positsioonil. Esiliiga tänavuse hooaja esimeseks kuu parimaks treeneriks valiti Maardu Linnameeskond peatreener Algimantas Briaunys. Praeguse seisuga Esiliigas liidrikohta hoidev Maardu on pidanud tänavu 6 kohtumist millest võidetud on 5 ja üks mäng on viiki mängitud. Väravaid on löödud 23 ning omale on lubatud lüüa ainult 3 tükki.