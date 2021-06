Singapuri F1 etapp jääb ka tänavu ära

Austini etapp on kavas 22.-24. oktoobril ning ühe võimalusena kaalutakse, et seal peetaks Grand Prix ka nädal varem ehk 15.-17. oktoobril.

Tänavune F1 kalender peaks koosnema rekordilisest 23-st etapist, kuid suure küsimärgi all on ka Jaapani, Brasiilia, Mehhiko ja Austraalia võistluste toimumine. Juba on ära jäetud Kanada GP, edasi on lükatud nii Hiina kui Türgi etapp.