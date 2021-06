ERGO annab kuuendat aastat välja noorte sportlaste stipendiumi

„Eesti noorte sportlaste toetamine on oluline, et meil kasvaksid järjepidevalt peale uued oma ala tipud, kes suudavad võistelda rahvusvahelistel võistlustel kõrgete kohtade nimel ja pakkuda häid emotsioone meile kõigile. Läbimurre tippsporti on tihti keeruline ning nõuab lisaks tugevale tahtele ka märkimisväärset eelarvet, kuna treeninglaagrid ja -vahendid ning võistlustel osalemine on kulukas,“ ütles ERGO Eesti juht Marek Ratnik.