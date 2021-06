DELFI VIDEO SARDIINIAST | Liider Ott Tänak: teisel ringil tuli roolist kõvasti kinni hoida

"Kaugeltki mitte ideaalne, aga loomulikult on hea siin olla. Suuremaid probleeme pole olnud, aga autole on see ralli kindlasti raske. Üllatusi tuleb palju vastu võtta. Esimene ring oli lihtsam, aga teisel ringil tuli kõvasti roolist kinni hoida," rääkis Tänak Delfi videointervjuus.