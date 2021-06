Podcast “Kuldne geim” | TalTechi ja Selveri intrigeerivast vastasseisust, müstilisest Vennost, triatlonist ja rallist

*Kas sildade projekteerija Vanamõisa tuli saatesse sildu ehitama või põletama?

*TalTech on saanud läbi saate ajaloo küllaltki palju kritiseerida, muuhulgas Tallinna Selveri liikmetelt. Kuidas suhtuvad TalTechi mehed sellesse?

*Vana teema, uued seisukohad: kui palju TalTechi mängijate arvates on lubatud vastast n-ö töödelda? Arvamused erinevad tavapäraste saate liikmete omast kardinaalselt.

*Meenutame üht konkreetset hetke, pärast mida TalTechi meeskond enam Eesti tippu ei kuulunud.

*TalTech on öelnud välja, et plaanib uuel hooajal naasta suurde mängu. Millel sellised lootused põhinevad ja kellega on meie parematest meestest ühenduses oldud?

*Ei saa me mööda rahvaliigast ka seekord.

*Kas TalTech/Tradehouse’i naiskonna uue hooaja osas on midagi juba teada?

*Saaremaa Võrkpalliklubi tegemised Ivar Alti juhtimisel.

*Kas Ivar Alti ja Saaremaa esindusklubi asi on tegeleda ka noortetööga või peaks see jääma kellegi teise hoolde?

*Eesti rahvusmeeskonna ilus avanädal kodusel Kuldliiga turniiril. Milliseid muljeid kolm võitu saates osalejates tekitas?

*Müstiline mees nimega Oliver Venno. Kumb peaks olema koondises esidiagonaalina platsil – kas Renee Teppan või Venno?

*Renet Vankeri esiletõus sidemängijana ning Albert Hurda ja Märt Tammearu edukad esinemised nurgaründajatena. Koondise põhikoosseis kujunes meeldivalt nooruslikuks, ent samas jagus ka kogemust.

*Sügisene EM-finaalturniir ja Eesti koondise valikud. Võistkond on sedavõrd sügav, et kõik head mängumehed koosseisu ei pääse.

*Stuudiosse eksib ära rallisõber.

*Naiste koondise suve tähtsamad mängud on nüüdseks läbi. Kuidas tulemuste osas tagasihoidlik kevad kokku võtta?

*Rannavollehooaja huvitav algus. Kusti Nõlvak mängib avaetapil Tartus treeneriga, favoriidid on teised.

*Miks ei mängi kodustel volle-etappidel kaasa Vanamõisa ega Saar?