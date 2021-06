OTSEBLOGI LÄTIST | Vahetusmehed otsustasid mängu, Eesti võrkpallikoondis pööras koleda alguse kindlaks võiduks

Toimunud on ka muudatus Kuldliiga reeglites. Nimelt loobus Hiina maailmaliigast, asendajaks kutsuti Holland, mis seetõttu Kuldliigas ei osale. See muutis aga edasipääsemise süsteemi. Endiselt saab edasi kõigi kolme grupi võitja ja kui Belgia võidab A-grupi, siis ka parim teine. Parima teise selgitamisel aga ei kuulu enam arvestusse mängud grupis viimaseks jäänud meeskonnaga, kuna üks alagrupp on kolmeliikmeline. Praeguse seisuga on A-grupis viimane Läti.