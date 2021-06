BLOGI LÄTIST | Vahetusmehed otsustasid mängu, Eesti võrkpallikoondis pööras koleda alguse kindlaks võiduks

Belgia koondises ei tee teisel ja ühtlasi viimasel alagrupiturniiril Liepajas kaasa meeskonna liider Sam Deroo. Moskva Dünamoga Venemaa meistriks tulnud mehele sooviti anda veidi puhkust, et ta saaks aega veeta oma perega. Belgia korraldab 19.-20. juunil Kortrijkis Final Fouri, seal on Deroo kindlasti kohal. „Olen rahul suhtumisega, mida näitasime Tartus. Kolme võitu seal võita ei õnnestunud, sest jäime alla tugevale Eestile. Mängime Lätis jätkuvalt alagrupi võidu nimel,” kinnitas Belgia koondise loots Fernando Munoz Benitez meeskonna Facebooki kodulehel.

Toimunud on ka muudatus Kuldliiga reeglites. Nimelt loobus Hiina maailmaliigast, asendajaks kutsuti Holland, mis seetõttu Kuldliigas ei osale. See muutis aga edasipääsemise süsteemi. Endiselt saab edasi kõigi kolme grupi võitja ja kui Belgia võidab A-grupi, siis ka parim teine. Parima teise selgitamisel aga ei kuulu enam arvestusse mängud grupis viimaseks jäänud meeskonnaga, kuna üks alagrupp on kolmeliikmeline. Praeguse seisuga on A-grupis viimane Läti.