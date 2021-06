DELFI SARDIINIAS | Teist rallit järjest katkestanud Egon Kaur: ma ei oska ütelda, miks nii juhtus... kahtlane lugu

Ülimalt pettunud Egon Kaur ei osanud ütelda, mis võis äparduse põhjustada. „Tundub, et midagi juhtus laagri taga oleva mutri juures. Alte ei tulnud mitte ainult ratas, vaid ka rumm, laager ja pooltelg. Miks see nii juhtus... seda ei oska ma ütelda," sõnas Kaur. „Jalutasin rajal selle koha läbi. Ühtegi kivi, mille otsa oleksin võinud sõita, seal polnud. Kahtlane lugu."

Kaur ei osanud ütelda ka seda, kas ta laupäeval võistlust jätkab. Selle otsuse langetab ta alles õhtul. Küsimus on selles, kas jätkamisel on mõtet. Velje purunemise tõttu katkestas ta kaks nädalat tagasi Portugali ralli. Avarii oli nii tõsine, et Sardiinia ralli ajaks ta oma autot korda ei saanud. Selleks, et WRC 3 hooaja kokkuvõttes kõrget kohta püüda, rentis ta sponsorite toel asendusauto. Paraku sai ka Sardiinias sõit väga varakult otsa.