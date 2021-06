Tartu Bigbanki nurgaründaja teeb karjääris sammu edasi

Berliini lähedal Königs Wusterhausenis asuv Netzhoppersi klubi on eestlastele tuttav, sest mullu teenis seal leiba Karli Allik .

"On aeg teha samm edasi ja hakata välismaal mängima," rääkis Kaibald Netzhoppersi kodulehele. "Õnneks oli võimalus just siin mängida. Neil oli suurepärane hooaeg, karikavõistlustel jõuti isegi finaali. Loodan, et suudame taset veelgi tõsta."