OTSEBLOGI | Eesti jalgpallikoondis asus EMiks valmistuva Soome vastu teisel poolajal juhtima!

Eesti läheb mängule vastu hea enesetunde pealt, kui teisipäeval alistati Balti karika avamatši raames 1:0 Leedu. Sellega lõpetati 19-mänguline võidupõud. "Jõudsime ilusti kohale, aga trenni pole väga saanud teha. Tegime ühe taastuva trenni ja nüüd teeme ühe mängueelse ka. Kõik on õnnelikud ja positiivsed, et võit tuli," kirjeldas ääremängija Vlasi Sinjavski neljapäevasel pressikonverentsil koondises valitsevat meeleolu.

Koondise puhul on mängu eel suurimad küsimärgid heas vormis Henri Aneri osas, kes on nelja viimase koondisemänguga löönud neli väravat. Peatreener Thomas Häberl ei osanud neljapäeva õhtul veel öelda, kas ründaja on homseks mängukõlbulik. "Henri Anieri osas vaatame, kas ta saab mängida. Loodetavasti saab ta homme mängida, aga lõplikult selgub reedel. Teistega on kõik korras," rääkis šveitslane.

Mida peab Eesti tegema, et Soomet võita? "Eks loogiline vastus on, et hoida enda värav puhas ja rünnakul Soomele värav lüüa. Me teame nende tugevusi, peame ise olema distsiplineeritud ning kaitses valmis. Midagi lihtsalt ei tohi anda ning peame võimalused maksimaaltselt ära kasutama," arutles Eesti koondise väravavaht Karl Jakob Hein.

Kas soomlaste staarründaja mängib?

Soome pole võidurõõmu maitsnud viis kohtumist järjest, kui teenitud on kolm kaotust ja kaks viiki. Tõsi, vastased on olnud tugevad. UEFA Rahvuste Liigas kaotati mullu novembris Walesile 1:3. Tänavu märtsis alustati MM-i valikturniiri kahe viigiga Bosnia ja Hertsegoviina (2:2) ning Ukraina (1:1) vastu. Märtsi lõpus kaotati sõprusmängus 2:3 Šveitsile ja möödunud laupäeval 0:2 Rootsile.

Põhjanaabrite koondises on 11. juunil algava EM-i eel suur küsimus staarründaja Teemu Pukki tervise osas. Nimelt tegi Norwich City ründaja mai alguses liiga hüppeliigesele. Koondise peatreeneri Markku Kanerva sõnul sai Pukki kolmapäeval meeskonnaga täies mahus trenni kaasa teha. "Teemu paranemine on läinud väga hästi. Võib juhtuda, et Teemu pääseb ka homme platsile," vahendas Iltalehti Kanerva sõnu.