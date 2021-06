NHL-i ametlikuks spordiennustuse partneriks Eestis, Lätis ja Leedus sai OlyBet

“NHL-il on hea meel tervitada OlyBeti oma peres," ütles John Lewicki, NHL-i rahvusvahelise ettevõtluse arendus- ja partnerluse asepresident. "Baltikumis on palju NHL-i fänne ning koostöö Baltikumi parima spordiennustuse keskkonnaga OlyBet annab NHL-ile suurepärase võimaluse jätkata fännide kaasamist piirkonnas."

“Ma olen kindel, et täna alguse saanud koostöö annab võimaluse kasvatada spordiala kui ka liiga vaadatavust veelgi,” ütles Corey Plummer, OEG ja OlyBet Holdingu tegevjuht. “Jäähoki on Balti riikides tervikuna väga populaarne ning koostöös saame luua spordisõpradele aina rohkem võimalusi, kuidas NHL-i põnevast meelelahutusest osa saada. Seda läbi matšide otseülekannete, staaridega kohtumiste, sotsiaalmeedia ja parimate spordiennustuse koefitsientide.” Ta lisas, et sport aitab inimestel suhelda pere ja sõpradega, luua kontakte ja leida ühisosa ning seda alanud koostööga spordisõpradele järjest enam pakumegi.

1917. aastal asutatud rahvuslik hokiliiga (NHL) koosneb 31 liikmesklubist ja tervitab uhkusega oma 32. frantsiisi, Seattle Krakeni, hooajaks 2021–22. Iga võistkonna nimekiri kajastab liiga rahvusvahelist koosseisu, kus mängijaid on esindatud enam kui 20 riigist, kes kõik võistlevad profispordi kõige kallima ja ajaloolise karika – Stanley Cupi nimel. Igal aastal naudib NHL-i nii areenil kui ka televisiooni ja raadio kaudu üle 670 miljoni fänni; rohkem kui 151 miljonit jälgijat on liiga, meeskonna ja mängijate kontod kokku – Facebookis, Twitteris, Instagramis, Snapchatis ja YouTube'is; ja üle 100 miljoni fänni veebis NHL.com. Liiga edastab mänge enam kui 160 riigis ja territooriumil oma õiguste omajate, sealhulgas NBC / NBCSN ja NHL Network USA-s, Sportsnet ja TVA Kanadas, Viaplay Põhjamaades ning CCTV ja Tencent Hiinas. NHL jõuab fännideni üle kogu maailma, näidates mänge erinevates riikides, sealhulgas otseülekande ja tellitava voogedastusteenuse NHL.TV kaudu. Fännidel on võimalus tasuta osa saada NHL-i rakenduse kaudu digitaalsetes seadmetes; üheksa sotsiaalmeedia platvormi kaudu; SiriusXM NHL-i võrguraadios; ja veebisaidil NHL.com, mis on saadaval kaheksas keeles ja millel on enneolematu juurdepääs mängijate ja meeskondade statistikale, samuti kõik põhihooaja ja playoff’i mängupunktid, mis pärinevad liiga algusajast ja mida toetab SAP. NHL toetab hokispordi kaudu tervislikku ja elujõulist kogukonnaelu, suurendades noorte osalust ja seotust spordiga; edendab positiivset perekogemust ja kaasatust.