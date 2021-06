FIA rallidirektor planeeritavast reeglimuudatustest: 2022. aastal seda veel teha ei saa, ma ei taha neid ära tappa

"Meil on kolm autot, millest kaks võtavad hetkel punkte. Võibolla on tootjatel tulevikus piisavalt autosid ning võibolla me arendame reegleid selliselt, et öelda, et tiimid saavad nimetada ka neljanda auto, kes neile potentsiaalselt punkte tooks," rääkis Matton portaalile DirtFish.com. "See on tuleviku teema, mitte 2022 jaoks - ma ei taha neid (tootjaid - toim) ära tappa."