Latvala lükkas kuulujutu ümber ning avaldas, missuguste sõitjate vastu Toyota huvi tunneb

Hyundai teatas juba mai alguses, et võistkonna põhisõitjad Ott Tänak ja Thierry Neuville jätkavad ka tuleval hooajal samas tiimis. Toyota pole ühegi sõitjaga veel lepingut 2022. aastaks sõlminud. Siiski on nii Elfyn Evans kui Kalle Rovanperä vihjanud, et soovivad jätkata Toyotas, meenutas Rallit.fi.

Ka seitsmekordne maailmameister Sebastien Ogier on avaldanud, et soovib Toyotas jätkata, kuid edaspidi vaid osadel rallidel. Nii ongi tekkinud küsimus, kes võiks Toyota kolmandat masinat Ogier'ga jagada.

Latvala tunnistas, et Toyotale pakuvad huvi tema kaasmaalased. "Tunneme huvi Teemu Sunineni ja Esapekka Lappi vastu. Nemad on praegu turul saadavad," sõnas Latvala Rallit.fi vahendusel. "Toyota otsib kogenud sõitjat. Me ei saa võtta kedagi, kes pole varem WRC autoga sõitnud."

Lappi võistles Toyota ridades aastatel 2017 ja 2018. Suninen kuulub jätkuvalt M-Sporti, kuid WRC autoga võistleb ta tänavu vaid pooliku programmi alusel.

"Me pole kummagagi veel läbirääkimistesse asunud," lisas Latvala. "Esiteks peame teada saama, missugustel etappidel tahab Sebastien kaasa lüüa. Suve jooksul saame ehk hakata detailsemalt arutama."

Mainekas ralliportaal DirtFish kirjutas neljapäeval, et Toyota tunneb huvi ka kogenud Dani Sordo vastu, kes on aastaid Hyundaiga võistelnud. Latvala lükkas väite ümber.

"Sordo on suurepärane sõitja ning ta tooks kindlasti punkte juurde. Kui ta sõidab aga ainult mõnel rallil uue autoga, vajab ta väga palju testisõite. Suur risk on hüpata uude autosse, millega pole eriti kogemusi," tõdes soomlane. "Sordo on väga õnnelik Hyundais. Talle meeldib seal ning see oleks meie jaoks riskantne, kui ta sooviks autot vahetada."

Mikkelsen peab M-Spordiga läbirääkimisi

Palju küsimusi on ka M-Spordi tulevase hooaja koosseisu osas. Meeskonna juht Richard Millener on tunnistanud, et nad otsivad võistkonda vedama kogenud tippsõitjat. Üks sõitja, kellega M-Sport on läbirääkimisi pidanud, on Andreas Mikkelsen.

Tänavu WRC2-s võistlev Mikkelsen avaldas, et on juba eelmisest aastast saadik M-Spordiga ühenduses olnud. "Peame jätkuvalt läbirääkimisi M-Spordiga tuleviku osas," sõnas kolm MM-rallit võitnud ning 25 korda poodiumile jõudnud Mikkelsen Autospordile. "See oleks väga huvitav koht, kus uute regulatsioonide jõustumisel tulevikus olla. Olen kindel, et M-Sport oleks väga konkurentsivõimeline. Midagi rohkemat ma hetkel öelda ei saa."