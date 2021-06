Hooaega võidukalt alustanud ja Tokyo olümpianormi täitnud Mägi: tegin kindla jooksu, tulemus polnud üllatus

Tõsi, maailma edetabeli alusel oleks eestlane samuti olümpiale pääsenud, ent nüüd on tema koht Tokyos kindel. "Parem tunne ikka, kui norm on käes. Kui poleks ka esimese katsega tulnud, poleks ka midagi lahti olnud," sõnas Hispaanias viibiv Mägi neljapäeva hilisõhtul telefonitsi Delfile.

"Ma arvan, et see oli küllalt kindla peale tehtud jooks. Eks hooaja esimeste jooksude puhul on ikka veidi teadmatust (vormi osas)," rääkis Mägi. "Tahtsin enam-vähem sealt alustada, kus eelmine hooaeg pooleli jäi ja nii ta ka õnnestus."

Heas vormis Mägi jaoks võiduaeg 48,87 üllatusena ei tulnud. "Uskusin juba enne, et vorm on pigem korralik. Eks esimesed jooksud võivad minna nii ja naa," jätkas tõkkejooksja. "Tulemus aja mõttes polnud üllatus." Seega varu on hetkel korralikult? "Eks neid kohti, mida lihvida ja mille arvelt parandada, on ikka," muigas Mägi.