Iga Swiatek: Kontaveit on ülikogenud mängija, kellele olen kaks korda kaotanud - tuleb raske matš!

Iga Swiatek ZUMAPRESS.com/Scanpix

French Openi tiitlikaitsja Iga Swiatek ei mõtle enda sõnul sellele, kui palju asetatud mängijaid juba kahe esimese ringiga välja on langenud ning kui head kaardid see tema jaoks kätte võib mängida, vaid keskendub ainult järgmisele matšile, milleks on kohtumine Anett Kontaveidiga.