Kontaveit: nüüd mul tuleb mäng, kus mul tõesti pole midagi kaotada

"Kui sain selle murde kätte, tuli koos sellega vabadus ja tundsin end palju mugavamalt. Üldiselt mängisin väga agressiivselt. Ta jäi mu tempoga natuke hätta. Enda esimese serviga väga rahul ei ole - protsent oli väga madal. See on kindlasti üks asi, mida saaks palju paremini teha. Aga üldiselt suutsin oma teise servi tõrjeid ära kasutada ja teda piisavalt palju surve alla panna, et tal oleks natuke kiire."

Kontaveit selgitas, et kõik asjad, mis ta taktikaliselt enne mängu enda jaoks mõttes paika pani, toimisid ka väljakul ideaalselt. "Läksin väljakule, mõeldes, et üritan tema teist servi agressiivselt rünnata - need asjad ka toimisid. Algus oli natuke närviline, mõlemad elasime mängu sisse. Aga sain mingil hetkel oma tunde ja löögid kätte. Mingit väga keerulist taktikalist plaani ei olnudki. Teadsin, et pean ta stoppideks valmis olema - arvan, et sain nendega küllaltki hästi hakkama. Tema liikuma panemine oli algusest peale mu plaan ja ma arvan, et ka see õnnestus mul väga hästi."