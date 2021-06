DELFI VIDEO SARDIINIAST | Esapekka Lappilt auto saanud Egon Kaur: suured plaanid sai tehtud, aga Portugalis lõppes nii õnnetult...

Kauri peasponsori, soomlasest ärimehe Markku Rautio abiga sai aga Kaurile Sardiinia ralliks kohale toodud renditud Volkswagen Polo GTI R5. See on ilmselt parim, mis praegu R5 autode valikus saada – Esapekka Lappi on sellega tänavu võitnud WRC2 klassis Soomes ja Portugalis.

"Suured plaanid said ju tehtud, et teeme kaks rallit korraga, aga Portugalis lõppes nii õnnetult," andis Kaur Delfile mõista, et on õnnelik võimaluse üle Sardiinias startida. "Suured tänud kindlasti Rautiole, et me siin oleme. Loodame tõesti, et koostöö jätkab paremas suunas ja ei juhtu sellist apsakat, mis juhtus Portugalis."