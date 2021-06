Hamilton kritiseeris Osakat 15 000 dollariga trahvinud French Openi korraldajaid: see polnud üldse lahe

"Osaka otsustas täna mitte austada meediaga seotud kohustusi, millega ta on lepinguliselt seotud. Seega määrati talle 15 000 dollari suurune trahv," lisati teates. "Meie turniiridel osalevate mängijate vaimne tervis on prioriteeet. Meil on märkimisväärsed ressursid, et mängijate eest hoolitseda. Kuid selle jaoks on meil vaja mõista mängijate perspektiivi."

Esmaspäeval teatas Osaka, et loobub edasisest turniirist. "Ma arvan, et hetkel on nii turniiri, teisi mängijaid kui mu enda heaolu arvestades kõige parem, kui ma edasisest mängimisest loobun, et kõik saaksid Pariisis keskenduda tennisele," teatas Osaka.

"Ma ei tahtnud segadust tekitada ja tunnistan, et minu ajastus polnud ehk parim ja minu sõnum võinuks olla selgem. Tõsi on see, et ma olen alates 2018. aasta US Openist kannatanud depressioonihoogude all ja mul on olnud väga raske sellega toime tulla. Kõik, kes mind tunnevad, teavad, et ma olen introvertne inimene, ja kõik, kes on mind turniiridel näinud, teavad, et ma kannan tihti kõrvaklappe, et sotsiaalse ärevusega toime tulla. Kuigi tenniseajakirjandus on minu vastu alati lahke olnud (ja ma tahan vabandada kõigi lahedate ajakirjanike ees, keda ma võisin haavata), ei ole ma loomult avalik esineja ja mul on enne maailma meediaga rääkimist tohutud ärevushäired."