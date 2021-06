Tokyo olümpiamängude juht: olen 100% kindel, et olümpia toimub

Jaapanis käib tihe ettevalmistus 23. juulil algavateks mängudeks. Samal ajal on riik hädas neljanda koroonaviiruse lainega, mille tõttu kehtib praegu kümnes piirkonnas eriolukord. Lisaks on mitmete küsitluste kohaselt kohalikud seda meelt, et võistlus tuleks ära jätta. Vastava üleskutse tegi hiljuti ka Jaapani päevaleht Asahi Shimbun, mis on Tokyo mängude üheks meediapartneriks.

Hashimoto usub siiski, et Tokyo olümpia toimub. "Usun, et mängude toimumise tõenäosus on 100%" sõnas ta BBC-le. "Küsimus on selles, kuidas saame teha olümpia veel ohutumaks."

"Jaapanlased tunnevad end ebakindlalt ning on samal ajal on ilmselt vihased, et räägime mängude olümpiast. Ilmselt annab see olümpiavastastele häälekust juurde," tõdes Hashimoto. "Suurim väljakutse on selles, kuidas suudame inimeste liikumist ohjata ja kontrollida. Kui olümpiamängude ajal peaks juhtuma midagi, mis võib kriisiks edasi arneda, siis peame olema valmis pidama võistluse ilma pealtvaatajateta."

Juba mõnda aega tagasi võeti vastu otsus, et välismaalastest spordisõbrad olümpiamänge koha peale vaatama ei saa tulla.

EOK spordidirektor Martti Raju on veendunud, et olümpiamänge enam edasi ei lükata ning need toimuvad plaanipäraselt. "Minu veendumus tugineb igapäevasele infovahetusele korralduskomitee ja Rahvusvahelise Olümpiakomiteega. Meile on kinnitatud, et olümpiamängud viiakse turvaliselt läbi sportlaste tervist ja elu ohtu panemata. Jaapanlastele on turvalise olümpia toimumine auküsimus” ütles Raju EOK kodulehe vahendusel.

Tänase seisuga on Eestil kindlaid olümpiakohti 30 sportlasel ning praeguseks ollakse esindatud 13 spordialal. “Mul on hea meel, et paarisaeruline neljapaat täitis oma miinimumeesmärgi ning võitis viimase olümpiakvalifikatsiooniregati. Koondis on täienenud ujujate (Kregor Zirk, Eneli Jefimova), sulgpallurite (Kristin Kuuba, Raul Must) ja mägiratturi (Janika Lõiv) näol. Praeguse seisuga võime kindlad olla, et Tokyosse sõidab ka judoka Grigori Minaškin ning triatleet Kaidi Kivioja,” selgitas Raju.