Maailmameistrivõistlused saalijalgpallis: liisk on langenud!

Niisiis, loosimine leidis aset Kaunases 1. juunil ja jagas 24 meeskonda 6 grupiks. Siin on loosimise tulemused:

Esmapilgul on oma gruppide favoriitideks kehtivad maailmameistrid – argentiinlased (F), kahekordsed maailmameistrid – Hispaania koondis (E), spordiala asutamisest peale maailma parim meeskond – Brasiilia koondis (D), Euroopa meistrid – portugallased (С), maailma asemeistrid, FIFA reitingu teine meeskond tänase seisuga – Venemaa koondis (В), kes astub turniiril ette RFU (Russian Football Union) nime all ja pooleldi brasiillastest koosnev Kasahstan (А), kes pääseb järjepidevalt suurimate rahvusvaheliste võistluste play-off’i.

Ent kusagil favoriitide läheduses varitsevad need, kes võivad ootamatult spurtida ja saada mitte üksnes maailmameistrivõistluste, vaid ka uue ajastu tõeliseks avastuseks tervel planeedil. Eelkõige on nendeks Costa Rica, Egiptus, Angola ja Iraan. Leedus on täiesti võimelised sensatsiooni tekitama ka jaapanlased ja ameeriklased.