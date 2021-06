Kalle Rovanperä sattus Sardiinia rallil kohtunike uurimise alla

Otsuse seletuses on kirjas, et kohtunike ees käis selgitusi jagamas Toyota spordidirektor Kaj Lindström täna kohaliku aja järgi kell 10.15.

Ta rääkis, et Rovanperä ja Halttunen olid temaga ühendust võtnud viis minutit enne testikatse kontrollpunkti tähtaega ja teatanud roolivõimu rikkest, mis takistas Rovanperä aeg-ajalt üldse rooli keeramast.

Lindströmi ülekuulamise ajal oli Rovanperä juba teel hooldusalasse ning spordidirektor arvas, et nad saavad kõik kolm testikatse läbimist hiljem ära teha, nagu sama reegliteraamatu punkt 36.2.3 nõuab.

FIA tehniline delegaat kinnitas, et autol number 69 vahetati ära rooliraam ja roolipump.

Selgus ka Rovanperä katkestamise põhjus Portugalis

Rovanperäl oli tehnilisi probleeme ka kaks nädalat tagasi Portugali rallil, kus ta hoidis kuuendat kohta, enne kui laupäeval enne 14. kiiruskatset ülesõidul äkitselt autonina hoolduspargi poole keeras. DirtFish.com kirjutas eile, et see tehniline probleem oli seotud vedrustusega.

"See otsus ei mõjutanud mitte ainult Portugali, vaid jätkamine ja šassii kahjustamine oleks teinud keeruliseks auto Itaaliaks täielikult korda saamise," põhjendas Fowler.

"Kui ta oleks jätkanud, oleks see tähendanud viiepäevast reisi Soome ja tagasi, et auto Sardiiniaks valmis seada. Põhimõtteliselt oli kõnealuses alas üks jupp otsakorral. Tal oli olnud rike 100 meetrit enne eelmise katse lõppu. Ülesõidu oli auto korras, aga see poleks katse peal töötanud."