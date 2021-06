Algab Rally Estonia rallipasside müük

Ka tänavu on kasutusel eelmisel aastal ennast õigustanud rallipasside paketid, kus igas grupis on kuni kaheksa pealtvaatamiskohta. Kokku tulevad müüki 16 erineva grupi rallipassid (sh. 1 matkasuvilatele mõeldud rallipassi grupp). Igasse gruppi müüakse kuni 1000 rallipassi. Lisaks tulevad müügile ka 3 VIP passi gruppi. Rallipassi hind täiskasvanule on 79 eurot.