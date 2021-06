Toyota rallitiim tunneb suurt huvi Hyundai sõitja vastu

38-aastane Sordo vastaks sellele kriteeriumile ideaalselt. Ta on Hyundais sõitnud alates 2014. aastast, aga alates 2018. aastast on hispaanlane kolmandat autot jaganud teiste sõitjatega.

Mida arvab Fowler Sordost ja Lappist? "Olen Dani kohta kuulujutte kuulnud, aga ma ei ütle, kas tegu on ainult juttudega või mitte. Saan aru, miks teda Toyotaga seostatakse. Ta on ju Hyundais sama rolli täitnud. Lappi puhul oleneb palju sellest, kas ta oleks osalise rolliga nõus. Tiimipealik Jari-Matti Latvala ja Esapekka on head sõbrad ning olen kindel, et nad on sellel teemal juba rääkinud," vastas Fowler.