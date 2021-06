Rafael Nadal peab sünnipäevamatši tühjade tribüünide ees

Nadali ja Gasquet teise ringi kohtumine on paigutatud nn "öösessiooni", millest publik paraku vahetult osa ei saa, sest Prantsusmaal on alates kella 21-st (kohalik aeg) liikumiskeeld.

Gasquet võitis viimase omavahelise kohtumise Nadali vastu 1999. aastal Prantsusmaal noorteturniiril Petits As, kuid 16 järgmist matši on kaldunud Nadali poolele. Nende 16 matši seas on ka kohtumised French Openil 2005. ja 2018. aastal.