M-Spordil on tähtsaks otsuseks vähe aega: kahjuks on kaks sõitjat juba läinud

"Tahame otsuse võimalikult vara ära teha, sest 2022. aastast sõidetakse uute autodega. On väga tähtis, et sõitjad saaksid sellega juba varakult harjuda. Kaks nime on juba laualt maas, seega tuleb muid variante vaadata," viitas Millener Hyundaiga lepingut pikendanud Ott Tänakule ja Thierry Neuville'ile.

Millener lisas portaalile DirtFish antud intervjuus, et seis on praegu veel nii segane, et ta ei taha konkreetseid nimesid välja tuua.

"Räägime kõikide vabade sõitjatega, et pilti enda jaoks selgemaks saada. Aga mida kauem me ootame, seda raskemaks olukord sõitjate jaoks läheb. Just uut aastat silmas pidades."

M-Spordi jaoks oleks kõige parem, kui võistkonda suudetaks tagasi meelitada Elfyn Evans. Millener ei hakanud varjama, et tegu on keerulise ülesandega.

"Elfyn oleks meie jaoks suurepärane. Aga olen lugenud, et ta tahaks Toyotaga jätkata. Pealgi võitis ta hiljuti Toyotaga (Portugali) ralli ja tema ümber on ehitatud fantastiline tiim. Ja mõistan, et Sebastien Ogier' plaan on samuti selge - jätkata samas tiimis," sõnas Millener.