Kristina Mladenovic - endine juunioride esinumber ja maailma parim paarismängija, kelle serv peaks olema Kontaveidi jaoks rünnatav

Ühena kahest naisüksikmängus konkurentsi jäänud prantslannana on Mladenovici õlgadel kodupubliku suured ootused. Matš peetakse Roland-Garrosi väljakute suuruselt teisel, Suzanne Lengleni areenil. Tegemist on päeva viimase kohtumisega sel väljakul. Päeva kolmandas matšis tulevad mitte enne kui kell 15.30 väljakule Novak Djokovic ja uruguailane Pablo Cuevas, seega võib ennustada, et Kontaveidi mäng algab umbes 18 paiku, kuid võib alata ka varem või siis palju hiljem.

Kontaveidile on nii rahvusvahelises meedias kui ka kodumaiste ekspertide poolt ennustatud rasket lahingut. Lootust peaks sisendama tõsiasi, et Mladenovici serv peaks olema Kontaveidi jaoks rünnatav. "Anetile teeb olukorra lihtsamaks see, et Mladenovicil ei ole head servi. Kõik, kes hästi servivad, on Anetile väga rasked vastased. Ta ei saa siis rünnata. Anetile meeldib servitõrjelt kohe ründama hakata. Kui ta seda ei saa, on tal kohe palju raskem," arvas teenekas tennisetreener Harri Neppi.