NSVL-i koondise viimaseks suuremaks saavutuseks jäi 1988. aasta EM-finaali jõudmine. Kiievi Dinamo mängijatele toetunud tiim kaotas esikohamängus 0:2 Hollandile.

Seejärel pole venelaste käsi aga suurvõistlustel enam kõige paremini käinud. Mitut finaalturniiri on tulnud kõrvalt vaadata ning alagrupist on suudetud edasi murda ainult kahel juhul. 2008. aasta EM-il jõuti välja poolfinaali ning 2018. aasta MM-il veerandfinaali. Ka seekordse EM-i eel on venelased olukorras, kus nad ei kuulu kümne suurema soosiku sekka. Värvi lisavad nad aga kõvasti ja neil on ka salarelv, mille abil loodavad nad nimekamatele konkurentidele vastu saada.