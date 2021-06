Eesti võrkpallinaiskonna lootus Hõbeliigas alagrupist edasi saada kustus

Kriitikat ei kannatanud Eesti rünnak - 28% (vastastel 49%). Must päev oli seekord koondise liidril Kertu Laagil, kes tõi 6 punkti ja ta efektiivsus oli -4. Resultatiivseimaks kerkis Kristiine Miilen (9 punkti; +4), Laura Parts lisas 4 punkti (+3), Liis Kullerkann 3 (0) ja Kadi Kullerkann 3 (0).

Viie vooru järel on selge, et Eesti Final Fouri ei jõua, kuna Bosnial ja Portugalil on neli võitu, Eesti kaks ja Lätil null. Edasi saab kaks paremat. Homme mängib Eesti Lätiga ja liidrid omavahel.