Kalle Rovanperä katkestamist ümbritsenud müsteerium sai lahenduse

Kui algselt räägiti, et tegemist oli tehnilise probleemiga, siis DirtFish kirjutab nüüd, et antud müsteerium sai lõpuks lahenduse.

David Evans kirjutab, et Rovanperä avastas, et tema Toyotal on vedrustusega probleeme ning saatis seejärel tiimile hulga fotosid. Tiimilt tuli seepeale vastus, et targem on katkestada. Pühapäeval oli Rovanperä taas stardis ning noppis punkikatselt kaks punkti.