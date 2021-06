Kas Ott Tänak suudab tema jaoks ajaloolisel rallil valusad pettumused ületada?

2017. aastal jahtis Tänak hoogsalt karjääri esimest võitu. Lõpuks saavutas ta selle just Sardiinias. M-Spordiga triumfeerinud Tänaku kohta tõdeti toona, et saarlasel sobib ikka saare peal sõita.

Järgmisel kolmel hooajal on Tänak läinud Sardiiniasse suure soosikuna, kuna reaalsuses on asjad vedanud viltu ning lõpp-protokolli on läinud kirja vastavalt üheksas, viies ja kuues koht. Kõige valusamaks võib pidada 2019. aasta Sardiinia rallit, kus Tänak oli viimase kiiruskatse eel kindel liider.