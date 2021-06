Kuidas abikaasa Janika Lõivule olümpiaunistuse maha müüs ja unistus teoks sai

Veel viis aastat tagasi, kui Janika Lõiv koos abikaasa Urmasega rattapedaale tallama hakkas, et kehale pisut koormust anda, välistas ta tippspordi ja võistlused. Nüüd on ta maailma edetabelis üheksandal kohal ega välista, et naaseb Tokyost, medal kaelas.

Tavapärane küsimus: mis tunne oli, kui sai selgeks, et olümpiakoht on käes?

Oli pingest vabanemise tunne: tehtud! Kasutasin viimastel võistlustel nii-öelda kaitsvat taktikat: sõitsin kindla peale, et midagi ei juhtuks. Eesti oli maailma naiste edetabelis 18. kohal, olümpiale pääsesid 21 riigi sportlased. Sestap teadsin, et koht on sisuliselt käes.