FC Barcelona suur nädal: uusi mängijaid lisandub iga päev, Lionel Messi värske leping ootab allkirja

Nii Agüero kui ka Garcia liitusid Barcelonaga vabaagentidena ehk katalaanid said nad üleminekutasuta.

Lähiajal liituvad Barcelonaga ilmselt veel kaks vabaagenti. Mitmed väljaanded ja tunnustatud ajakirjanikud on kirjutanud, et nii Georginio Wijnaldum kui ka Memphis Depay on andnud oma nõusoleku Barcelonaga liitumiseks. Hollandi koondislased pallisid seni vastavalt Liverpoolis ja Lyonis.